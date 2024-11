A partire dalle ore 7 di lunedì 11 fino alle 19 di sabato 16 novembre (e comunque fino al termine dei lavori, condizioni meteo permettendo), verrà effettuata la riasfaltatura di via Andrea Costa per l’intera lunghezza.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione e di transito (compresi pedoni e ciclisti) su tutta la via. Dal divieto sono esclusi i residenti che potranno accedere alle proprie abitazioni seguendo le indicazioni del personale addetto ai lavori, e i veicoli di soccorso. La segnaletica di divieto sarà installata a partire da giovedì 8 novembre. In caso di condizioni meteo avverse, il calendario dei lavori potrebbe subire variazioni.