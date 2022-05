Per un intervento di manutenzione alla rete gas, da lunedì 9 maggio al 10 giugno, a Faenza nel tratto di via Cesarolo compreso tra l’intersezione con via F.lli Rosselli e via Testi, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto i mezzi di soccorso e veicoli di residenti e frontisti ai quali verrà indicato il percorso per raggiungere gli accessi carrabili.