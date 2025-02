L’Amministrazione Comunale di Faenza prosegue il proprio impegno nella promozione della mobilità sostenibile attraverso la redazione del Biciplan, uno strumento strategico che ha come scopo quello di sviluppare, migliorare e integrare la rete ciclabile cittadina. L’idea di adottare lo strumento del Biciplan nasce dall’implementazione del progetto europeo ECONNECTING, finanziato dal programma URBACT, di cui l’Unione della Romagna Faentina è capofila. Il progetto prevede che ogni partner adotti un piano di azione locale che intervenga in maniera strategica sulle necessità legate alla mobilità sostenibile, integrandolo con i piani urbanistici e le sinergie già in essere sul territorio.

Con l’avvio del percorso del Biciplan, il Comune di Faenza individuerà le priorità e le azioni necessarie per incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente. Tra gli obiettivi principali del piano vi sono il miglioramento della sicurezza stradale per i ciclisti, la promozione della mobilità sostenibile, l’incremento della percentuale di cittadini che utilizzano la bicicletta per gli spostamenti quotidiani e la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico.

L’elaborazione del Biciplan sarà accompagnata da un percorso partecipativo sviluppato su più fasi: dalla mappatura dell’attuale mobilità ciclabile fino all’individuazione di possibili soluzioni progettuali in grado di rispondere ai bisogni di chi si muove in bici a Faenza. Durante questi incontri, si intende stimolare un pensiero collettivo sulla mobilità ciclabile e sulla cultura della ciclabilità, promuovendo una città sempre più sostenibile.

Parallelamente, verrà avviato un secondo percorso partecipativo dedicato alla co-progettazione di un tratto sperimentale di percorso ciclabile. Attraverso quattro workshop, la comunità sarà chiamata a contribuire attivamente alla progettazione di un’infrastruttura che sia non solo sicura e funzionale, ma anche capace di valorizzare l’ambiente urbano e la socialità. Il finanziamento di tale infrastruttura ricade dentro al progetto del Bike to Work; è di quasi 700.000 euro il contributo della Regione Emilia-Romagna, pari all’80% del costo totale dell’intervento. Anche il Comune di Faenza partecipa finanziando il restante 20% delle spese tecniche di progettazione della pista ciclabile, come previsto dal Bando Regionale.

Questo duplice percorso partecipativo, fatto di quattro incontri ciascuno, si chiuderà a inizio estate con un evento conclusivo, durante il quale sarà restituito il risultato di entrambi i percorsi. Per partecipare non sono previsti requisiti: gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza. Per informazioni è possibile contattare la mail mobilita@romagnafaentina.it.

Il progetto è coordinato dal Servizio Sviluppo Economico, Mobilità e Smart City dell’Unione della Romagna Faentina e con il supporto scientifico del Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio.