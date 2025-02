Faenza verso il suo primo “Biciplan” per risolvere le criticità legale alla mobilità a due ruote

Arriva a Faenza il Biciplan, un percorso partecipato per redigere un piano per migliorare la mobilità sostenibile. Sono troppe infatti le criticità che i percorsi ciclabili presentano in città: piste ciclabili interrotte e poco collegate, troppi attraversamenti pedonali che interrompono i tracciati per le due ruote, punti pericolosi, zone della città completamente scoperte da percorsi protetti. L’idea di adottare il Biciplan nasce dall’implementazione del progetto europeo ECONNECTING, finanziato dal programma URBACT, di cui l’Unione della Romagna Faentina è capofila. Verrà inoltre avviato un secondo percorso partecipato per coprogettare la nuova pista ciclabile di via Fratelli Rosselli, per la quale, all’interno del progetto Bike to Work, la Regione Emilia-Romagna ha stanziato 700 mila euro. 175 mila euro saranno invece garantiti dal Comune di Faenza.