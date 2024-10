La legge regionale dell’Emilia-Romagna contro la discriminazione femminile è il punto di partenza dello spettacolo che sarà presentato alla Casa del Teatro, in collaborazione con SOS Donna ODV, nell’ambito del Festival Comunità Educante.

Sabato 12 ottobre alle ore 21 Vedrai, vedrai. Uno spettacolo dedicato alle donne del Teatro Due Mondi sarà in scena alla Casa del Teatro di Faenza nell’ambito del Festival Comunità Educante.

Lo spettacolo è proposto in collaborazione con SOS Donna ODV.

«Sul palco tre attrici: diversi volti e diversi corpi ma un’unica storia che propone molteplici sfumature del racconto» spiega il regista Alberto Grilli «Vedrai, vedrai si compone di episodi che segnano la vita delle donne, dalla violenza fisica e quella generata da un pensiero che esclude, alla voglia di libertà e manifestazione di coraggio estremo. Lo spettacolo intende colpire il corpo dello spettatore fino al punto da lasciare un segno, un rossore».

«Come può finire uno spettacolo così?» riflettono le interpreti Tanja Horstmann, Angela Pezzi e Maria Regosa «Non finendo, continuando nel racconto e nella vita quotidiana degli spettatori».

Nato a Faenza nel 1979 come teatro di gruppo, il Teatro Due Mondi è da allora impegnato in una ricerca tesa alla costruzione di un teatro colto e popolare, sia per spazi al chiuso che all’aperto, radicato nelle tradizioni ma teso a costruire un linguaggio accessibile a tutti, attento a cogliere le urgenze della società. Uno degli obiettivi del lavoro è, da sempre, creare un dialogo con le fasce di pubblico con minori opportunità (stranieri, persone distanti dalla fruizione culturale, fasce socialmente deboli, giovani). In oltre quarant’anni di attività militante hanno portato i loro spettacoli e i loro progetti artistici e sociali in tutto il mondo, dal Nord Europa al Sudamerica, dall’Asia all’Est Europa (più di quattromila repliche nei teatri e nelle piazze di trentasei Paesi di quattro continenti).

Ingresso gratuito, prenotazione fortemente consigliata: