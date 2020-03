La Polizia di Stato ha arrestato C.L., 28enne cittadino guineano, per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Ieri mattina un cittadino senegalese si è presentato al front office dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di P.S. di Faenza per convertire il proprio permesso di soggiorno da motivi umanitari a permesso di soggiorno per motivi di lavoro, esibendo, fra gli altri documenti necessari per il perfezionamento della pratica amministrativa, anche il proprio passaporto.

Il documento, da un sommario controllo visivo dell’addetto alla ricezione dell’istanza di rinnovo, risultava di sospetta falsità; un’approfondita verifica fatta effettuare al personale della Polizia Scientifica del Commissariato di P.S. di Faenza, confermava i sospetti dell’addetto dell’Ufficio Immigrazione e la falsità del documento d’espatrio.

Il 28enne C.L. è stato pertanto dichiarato in arresto per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Il giovane, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato di P.S. di Faenza.