Nel pomeriggio di sabato 6 dicembre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Faenza hanno arrestato un uomo pluripregiudicato di origine africana, accusato di resistenza a pubblico ufficiale dopo una serie di comportamenti violenti e pericolosi per la sicurezza pubblica.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo — in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcool e stupefacenti — è entrato in un supermercato del centro cittadino, dove ha molestato personale e clienti. Una volta all’esterno, ha continuato a creare disordini lanciando una bicicletta sulla carreggiata e rovesciando un cassonetto, brandendo una bottiglia di birra come oggetto minaccioso.

La situazione ha spinto alcuni presenti a chiamare il 112, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Giunti rapidamente sul posto, i Carabinieri hanno tentato di calmare l’uomo, venendo però aggrediti. Per poterlo immobilizzare in sicurezza, i militari sono stati costretti a ricorrere allo spray urticante in dotazione.

Una volta bloccato, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasferito alla Casa circondariale di Ravenna.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di riportare la calma nell’area e di evitare ulteriori rischi per i cittadini.