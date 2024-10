Il Maresciallo Ordinario Maurizio Chiaraluce, Comandante dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Manfreda, dopo 40 anni di servizio va in pensione. I colleghi lo hanno salutato ieri nel giorno del suo 60esimo compleanno nonché ultimo di servizio.

Originario di San Severino Marche (MC), si è arruolato nell’Arma nel 1984 e, dopo aver frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, ha prima prestato servizio a Genga (AN) e nel 1989 è arrivato in Romagna, dove prima viene destinato alla Stazione di Godo e successivamente a quella di Russi. Nel 1998 viene promosso Vice Brigadiere e nel 2016 viene trasferito all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ravenna.

Nel 2020 avanza al grado di Maresciallo, diventando Comandate dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza. Durante la sua carriera si è sempre distinto per i suoi modi garbati, per la sua affidabilità e generosità, diventando un vero punto di riferimento sia per i colleghi che per le comunità dove ha prestato servizio, come in occasione dell’alluvione del 2023 allorché ha mostrato le sue doti di altruismo portando in salvo diversi cittadini.

A sostituirlo è già stato destinato il Maresciallo Capo Enrico Rosa, proveniente dalla Stazione Carabinieri di Solarolo.