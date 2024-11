Domenica primo dicembre presso la sede del Seminario di Faenza si terrà un’asta di ceramiche dell’artista Franca Navarra: le opere verranno esposte delle ore 14:30, alle ore 16:30 seguirà l’asta.

La maggior parte delle opere sono realizzate con la particolarissima tecnica della pittura su lastra che ebbe i maggiori esponenti nei maestri maiolicari dell’ottocento, tra questi Achille Farina, Angelo Marabini e Tommaso Dal Pozzo.

Uno degli ultimi maestri di questa pittura fu Fausto Dal Pozzo, dal quale la ceramista ha tratto insegnamento, avendolo avuto quale docente all’Istituto d’arte per la ceramica di Faenza.

Questo tipo di pittura, che non consente errori, viene eseguita con grande maestria e minuzia dalla Navarra che riesce a trasmettere vibranti emozioni ai soggetti sacri e profani ritratti, dove le cromie si alternano con vigore creando giochi di luci sulla superficie lucida della materia. Di particolare effetto sono inoltre le cornici realizzate con materiale di recupero a seguito dell’alluvione dello scorso anno, che rendono questi capolavori ancora più unici nel loro insieme.

Accanto alle opere su lastra verranno esposte statuette che ripropongono opere di Francesco Nonni, che completano la proposta della ceramista.

Nell’occasione verrà esposto il bassorilievo di terracotta del Museo Diocesano presentato lo scorso marzo in occasione della mostra Calvari e recentemente restaurato grazie al contributo del Lions Club Faenza Lioness. L’opera di scuola romagnola del XVIII secolo modellata a mano su formella di argilla cruda e montata all’interno di una cornice lignea laccata a finto marmo, raffigura la crocifissione di Cristo.

Saranno presenti il professor Pagani e il dottor Gardini – direttore del Museo Diocesano, che illustreranno il lavoro di restauro eseguito.

Parte dei proventi della giornata verranno devoluti quale contributo per le spese sostenute per il restauro del bassorilievo.