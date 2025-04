Faenza: Una nuova proposta per la viabilità congestionata davanti alle scuole di San Rocco

L’intervento di nuova viabilità e creazione di pista ciclo-pedonale realizzato nel corso del 2023 in via Ravegnana davanti ai plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo San Rocco non ha ancora abituato la cittadinanza. Sono tante le problematiche specie nelle ore di punta, senza considerare quando la situazione è appesantita dall’utilizzo della struttura sportiva e quando le condizioni meteorologiche sono avverse. Nelle immagini che vi mostriamo, realizzate in vari momenti della giornata e in diversi giorni, seppur oscurate per la privacy, si notano auto in sosta vietata, auto in doppia fila, auto sopra la piazzola, file continue per entrare ed uscire dai pochi parcheggi, manovre di retromarcia e pericolose e quanto altro.

Nella zona vi sono oltre ai plessi della scuola San Rocco con primaria, secondaria e scuola d’infanzia “Stella Polare” distaccata in fondo al contro-viale, un chiosco, un centro sportivo con campo da calcio, una farmacia e vari ambulatori. Davanti a quest’ultima struttura e alla scuola d’infanzia, dove i bambini devono essere accompagnati all’interno, la situazione è particolarmente critica e dalla Farmacia delle Ceramiche arriva una proposta già consegnata all’Amministrazione Comunale che potrebbe dare sollievo alla cittadinanza che frequenta la zona.