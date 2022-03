Ultimo appuntamento in calendario per il programma legato al Giorno del Ricordo. Venerdì 4 marzo, alle 18, nella Sala del Consiglio comunale Enrico De Giovanni, di Palazzo Manfredi, sede della Residenza Municipale, in collaborazione con l’Anpi, è in programma la conferenza dal titolo ‘Foibe ed esodo nella più complessa vicenda del confine orientale’ tenuta dallo storico e membro del Comitato scientifico dell’Istituto storico della resistenza di Alessandria, Eric Gobetti. La cittadinanza è invitata a partecipare.