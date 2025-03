L’intervento di realizzazione della nuova rete fognaria nel piazzale Cesare Battisti (stazione ferroviaria), eseguito dalla ditta incaricata da Hera, si è concluso oggi, mercoledì 26 marzo, con il ripristino della viabilità ordinaria. Per alcune settimane l’area non sarà interessata da ulteriori interventi legati al progetto di rigenerazione, ma gli uffici del Settore Lavori Pubblici sono già al lavoro per il prossimo step dell’intervento, che comprenderà la bonifica del piazzale Cesare Battisti e la rimozione delle rastrelliere per biciclette per la posa del nuovo asfalto, indicativamente a partire dalla prima settimana di maggio.

A tal fine, nelle prossime settimane verrà intensificata la comunicazione attraverso testate giornalistiche, canali social ufficiali e avvisi mirati nella zona, con affissione di volantini, affinché gli utenti siano informati sulle operazioni di rimozione delle rastrelliere per evitare che, al momento della bonifica, che avrà inizio dopo le festività pasquali, le biciclette non vengano spostate forzatamente e portate nei depositi comunali.