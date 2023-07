Tutto pronto per la seconda serata dei “Martedì d’Estate”, in programma martedì 11 luglio nelle vie del centro faentino. L’iniziativa organizzata dal Consorzio Faenza C’entro con il supporto di Wap Agency ha riscosso un successo sopra le aspettative durante la prima serata dimostrando grande volontà di ripartenza da parte dei cittadini faentini e non solo.

Anche l’11 luglio, in Piazza del Popolo, arrivano in piazza le attività di Faenza con stand e banchetti, mentre M’ama Interni + propone conversazioni e laboratori sul Design. Inoltre, dalle 19, si terrà il tradizionale “Mercatino dei creativi”.

In Piazza della Libertà oltre al il Mercato di Campagna Amica a partire dalle ore 18, l’11 luglio, sul palco d’estate si esibiranno i due comici Giovanni d’Angella e Andrea Fratellini. Il primo è un comico, animatore e conduttore. Nel 2013 era nel cast di Metropolis su Comedy Central e di “Zelig Circus” e nel 2014 ha partecipato a TU SI QUE VALES. Nel 2016 partecipa al programma de La7 “Eccezionale Veramente” e, successivamente, entra a far parte del cast di COLORADO. Fratellini è un comico e fantasista eclettico, intrattiene il pubblico di tutte le età trasportandolo in momenti di esilarante comicità attraverso effetti magici, gags comiche e ventriloquia con pupazzi o dando voce ad oggetti e persone del pubblico. Vincitore di Italia’s Got Talent 2020 insieme al suo pupazzo Zio Tore.

In Piazzetta della Legna dalle 18:00 ci sarà l’Area bimbi con giochi gonfiabili e zucchero filato e il Mago Silvestro che incanterà i presenti con giochi di magia.

Come tutti i martedì, in Via Pistocchi Maison M4 in collaborazione con Olivia presentano “I giardini di via Pistocchi” musica, balli e bollicine. In Corso Mazzini, l’erboristeria Fiore della Vita offre consulenze olistiche. L’11 luglio è la serata dei Basterdjazz che con brani musicali commerciali, Jazz, Blues, Funky e un piccolo repertorio Klezmer intratterranno i passanti.

In Corso Saffi, Ottica Scipi presenta “Serate a sorpresa!” e Happy Family farà divertire i più piccoli con giochi di legno e giochi di una volta. Anche qui non mancherà la musica dalla zona OVS con i Musicanti Improvvisi.

Come lo scorso martedì, in Via Torricelli si terrà l’evento espositivo “Neo-Marguttiana” curato dall’Associazione Acquerellisti Faentini “Silvano Drei”. Rammentando l’opera del Prof. Goffredo Gaeta e di altri artisti faentini sul tema dell’arte in strada, “non in Galleria ma la strada diviene Galleria”. Così l’associazione Acquerellisti Faentini, presenta sei pittori per serata, con episodi di attività estemporanea.

L’Erboristeria l’Elisir ospita l’associazione di volontariato, Fiori D’Acciaio, per la prevenzione e la cura dei tumori al seno. Inoltre si terrà una creazione di braccialetti, collane e pensierini a cura delle ragazze di D_Cuore con il ricavato che sarà devoluto in beneficenza.

Infine, tutti i martedì del mese lungo via Torricelli ci sarà l’esposizione di Romeo Capalti.

Tante anche le visite guidate. Il Mic, per tutti martedì del mese propone la visita guidata alla mostra della Faenza – Biennale Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea in cui 70 artisti da tutto il mondo presentano opere che portano a riflettere su tematiche del nostro tempo e danno una visione delle potenzialità che la materia ceramica offre per la scultura e l’installazione. La visita guidata è inclusa nel costo del biglietto di ingresso (Intero 10 euro, ridotto 7 euro).

Il MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA di Corso Garibaldi 2, ogni martedì dalle 20 alle 23 offre l’apertura straordinaria con visite guidate all’esposizione dedicata al partigiano Silvio Corbari, faentino e Medaglia d’Oro al Valor Militare, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita.

MUSEO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE E DELLA SHOAH apre straordinariamente tutti i martedì dalle 19:30 alle 22:30 con la possibilità di fare visite guidate ad offerta libera. Per informazioni: 339 7004336 – 331 16000565 argyllsromagna@gmail.co Via G. Castellani n.25, Faenza.

La PRO LOCO FAENZA, per tutti i martedì del mese organizza, a partire dalle 20.30, itinerari a piedi o in bicicletta con programmi diversi. Per informazioni e prenotazioni: 0546 25231 info@prolocofaenza.it.

Il 25 luglio visite guidate anche a CASA MUSEO RAFFAELE BENDANDI dalle 20 alle 23. Per informazioni e prenotazioni osservatoriobendandi@virgilio.it andreaandpaola@libero.it – 3388188688.

A PALAZZO MILZETTI l’ 11 Luglio, alle ore 20.30 si terrà l’apertura del loggiato e delle nuove realizzazioni per la comunicazione. L’apertura straordinaria del palazzo sarà dalle 19.00-23.00 con prenotazioni: drm-ero.pamilzetti-ra@cultura.gov.it, tel. 0546 26493.

“I Martedì d’Estate” sono organizzati dal Consorzio Faenza C’entro con il supporto di Wap Agency e in collaborazione con la Cabina di Regia composta da Confartigianato, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna e il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e della Camera di Commercio di Ravenna. L’evento gode del patrocinio e del contributo del Comune di Faenza.