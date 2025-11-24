Torna il mercatino di Natale del Rifugio del cane e infermeria felina Enpa a Faenza, l’appuntamento per donare e acquistare oggettistica a buon prezzo per una buona causa. Dal 29 novembre al 5 gennaio in Piazza della Libertà, 8 b/1 (di fronte al Duomo) sarà possibile trovare simpatiche e convenienti idee regalo nuove e di seconda mano, ma rigorosamente in ottimo stato.

Il mercatino aprirà con un aperitivo di inaugurazione aperto a tutti sabato 29 novembre dalle 15.30.

In seguito il mercatino sarà aperto ogni giorno dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 (anche la domenica e i festivi, eccetto 25-26 dicembre e 1 gennaio): gli avventori potranno trovare i nostri calendari 2026, giocattoli, libri, oggettistica e ceramiche nuove e di modernariato, quadri, bigiotteria, abiti e accessori, gadget con le foto dei nostri pelosi, e delizie per umani e i loro amici; tutti oggetti in ottimo stato raccolti e accuratamente selezionati per offrirvi una scelta varia e conveniente.

L’intero ricavato della vendita viene poi destinato al Rifugio del cane e infermeria felina in via Plicca 2, per il sostentamento e il benessere di centinaia di cani e gatti.

Come sempre il pezzo forte della collezione sono le opere di arte e d’artigianato: ceramisti, scultori e artisti faentini donano le proprie opere al mercatino per sostenere l’attività a favore del Rifugio, dando quindi ai tanti visitatori l’opportunità di acquistare a prezzi d’occasione veri e propri “pezzi d’autore”.

Inoltre, anche durante il mercatino stesso si possono donare oggetti in buono stato da mettere in vendita. I volontari, infatti, non smettono di ritirare, garantendo così un continuo ricambio della merce: tornando più volte al mercatino si possono trovare idee regalo sempre nuove e diverse. Al mercatino è infine possibile rinnovare la propria tessera socio o iscriversi per la prima volta.