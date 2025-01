Visto il termine dei lavori e il ripristino della sede stradale si comunica che dal tardo pomeriggio di oggi, venerdì 24 gennaio, in via Silvio Pellico sarà ristabilita la circolazione ordinaria e che quindi consentito il transito dei veicoli nel tratto tra via Cimatti e via Torretta (rotatoria) e il civico 16 della stessa via Silvio Pellico.

Da domani, sabato 25 gennaio, viene riattivato il divieto di circolazione in via Carchidio (e relativa chiusura con transenna) previsto durante gli ingressi e le uscite dall’Istituto scolastico ‘Carchidio-Strocchi’.