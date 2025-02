Faenza: taglio del nastro per “Zeus Care”, nuova concessionaria dedicata alla mobilità sociale

Taglio del nastro per “Zeus Care”, la nuova concessionaria nata dall’incontro tra Zeus Car e Focaccia Group. Il punto vendita di via Granarolo 123 a Faenza diventa un punto di riferimento del territorio per la mobilità sociale, dove trovare i veicoli allestiti dal gruppo Focaccia: dai mezzi per il trasporto di persone disabili, alle ambulanze, ai minibus fino ai mezzi di trasporto per le Forze dell’Ordine.