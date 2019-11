Faenza studia come cambiare la mobilità davanti alle scuole e garantire la sicurezza degli studenti

Presentato in Comune a Faenza il tavolo dei mobility manager, i docenti formati dal Comune con il compito di monitorare e analizzare i problemi di viabilità attorno alle scuole della città. Obiettivo: garantire la sicurezza degli studenti in entrata e in uscita dagli istituti scolastici. Faenza ha toccato con mano la scorsa settimana il lavoro delle nuove figure. A turno, quasi tutte le scuole hanno infatti chiuso al traffico le strade davanti ai rispettivi ingressi. Non sarà questo l’immediato futuro, ma sono allo studio programmi e soluzioni che comunque andranno verso questa direzione , compresi anche eventuali cambiamenti nel servizio del trasporto pubblico