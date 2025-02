Presso la sede di via Nuova dell’ITIP Bucci di Faenza, la dirigente scolastica Gabriella Gardini e l’amministrazione Comunale di Faenza hanno accolto Danilo Moriero, Segretario dell’Associazione Città dei Motori, per presentare una delle realtà più interessanti nel panorama scolastico formativo faentino legato al tema motoristico. L’incontro ha avuto come obiettivo anche la possibilità di inserire le esperienze maturate nel campo motoristico dall’ITIP Bucci nel portale dell’Associazione Città dei Motori.

L’ITIP Bucci, che partecipa alla prestigiosa competizione internazionale Shell Eco-marathon con veicoli progettati e costruiti da insegnanti e studenti, rappresenta un punto di riferimento nell’ambito della formazione tecnica, meccanica e motoristica. Come ha sottolineato l’Assessora alla Scuola del Comune di Faenza, Martina Laghi: “Questa bella collaborazione che può nascere con Città dei Motori è l’esempio di come la scuola non rimane chiusa in sé stessa, ma si apre al territorio e dà l’opportunità agli studenti di fare esperienze didattiche, di relazione e di ricerca”.

L’Assessora al Turismo, Simona Sangiorgi, ha aggiunto: “La nostra città fa parte della rete Città dei Motori e l’ITIP Bucci rappresenta un’eccellenza. La sua partecipazione alla Shell Eco-marathon lega la tradizione motoristica di Faenza con la ricerca e l’innovazione tecnologica”. Il Vicesindaco Andrea Fabbri ha poi rimarcato l’importanza di “valorizzare le realtà locali che operano nel settore”, evidenziando come “l’ITIP Bucci e il suo progetto di mobilità sostenibile sono esempi concreti di come la passione per i motori possa tradursi in innovazione”.

Danilo Moriero, Segretario dell’Associazione Città dei Motori, ha spiegato che l’associazione è “un network che unisce 40 comuni italiani con una forte identità motoristica” e che tra i loro obiettivi vi è quello di “supportare l’ITIP Bucci e mettere in rete la sua esperienza con altre realtà simili nel Paese”.

Durante l’incontro, i docenti dell’ITIP Bucci hanno illustrato i risultati raggiunti, mentre gli studenti hanno condiviso la loro esperienza. Un docente ha evidenziato come il progetto, attivo dal 1996, “coinvolge studenti di diverse discipline” e che “la Shell Eco-marathon è una palestra di vita che insegna ai ragazzi a lavorare in squadra e affrontare sfide internazionali”. Uno studente ha poi aggiunto: “Partecipare alla Shell Eco-marathon ci permette di confrontarci con realtà internazionali e di crescere professionalmente”.

Danilo Moriero ha proposto di inserire l’esperienza dell’ITIP Bucci all’interno del circuito della manifestazione Italian Motor Week, in programma tra il 13 e il 21 settembre e che mette assieme gli eventi motoristici dei 40 comuni che aderiscono all’Associazione Città dei Motori. Altra proposta del Segretario è di lavorare in circuito con le altre scuole e istituti italiani che fanno lo stesso tipo di ricerca, creando una sorta di “circuito nel circuito”.

L’incontro si è concluso con l’impegno di tutte le parti coinvolte a rafforzare la collaborazione e a individuare nuove opportunità di crescita per il progetto.