Il comune di Faenza invita la cittadinanza a fare parte del mondo dell’associazionismo con il progetto ‘Tutta la mia città?

“Scegli di far parte di un’associazione. Volontariato, sport, musica, teatro o quello che vuoi tu. Scoprirai un mondo nuovo pieno di valori e relazioni che saranno preziosi per te e per la comunità.”

Da dove nasce ‘Tutta la mia citta’?

“Tutta mia la città” nasce all’interno del progetto europeo “UrbSecurity – progettare città più sicure”, il quale ha l’obiettivo di prevenire i comportamenti anti-sociali e la segregazione, migliorando al tempo stesso la qualità della vita dei cittadini e la loro percezione di sicurezza.

Per raggiungere questo obiettivo, il progetto coinvolge e mette in relazione le persone che ogni giorno si spendono per la sicurezza nella propria comunità, attraverso un modello di collaborazione partecipativa.

Qual è il suo scopo?

La campagna di comunicazione “Tutta mia la città” ha lo scopo di rendere i cittadini e le cittadine dei sei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina più consapevoli del proprio ruolo nel rendere più sicuro e accogliente il proprio territorio.

La campagna vuole infatti mettere in luce quelle azioni di cittadinanza virtuosa che già esistono sul nostro territorio e sensibilizzare coloro che non ne sono a conoscenza: ogni piccolo contributo può migliorare la percezione della sicurezza in città.

Chi sono i promotori di questa iniziativa?

Come abbiamo anticipato, il progetto UrbSecurity è portato avanti da un gruppo di persone che hanno a cuore la sicurezza della città: proprio perché vivono a stretto contatto con il territorio, sono in grado di leggerne i bisogni e avanzare proposte di miglioramento. Questo gruppo – chiamato in breve ULG (Urbact Local Group) – ha rilevato che nel nostro territorio sarebbe necessaria un’azione di sensibilizzazione su vasta scala per diffondere l’idea tra i cittadini che ognuno può contribuire a progettare città più sicure. Da qui nasce l’idea della campagna di comunicazione “Tutta mia la città”

In che cosa consiste la campagna “Tutta mia la città”?

Una campagna di comunicazione si avvale di molteplici mezzi di comunicazione per diffondere un unico messaggio. La campagna “Tutta mia la città” sfrutta i canali tradizionali (affissioni, paline, vetrofanie) e canali digitali (sito web, social media) per diffondere l’idea che ciascuno di noi può fare la differenza nella percezione della sicurezza della propria città.

I messaggi che saranno divulgati attraverso questi mezzi, sono stati ideati e scritti da alcune classi dell’istituto superiore “Persolino Strocchi”, durante il laboratorio di educazione civica proposto da questa iniziativa.

Per nove settimane, i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina vedranno alternarsi dei manifesti elaborati proprio con questi messaggi.

Gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa potranno affiggere sulla propria vetrina un adesivo con lo slogan della campagna e la nostra mascotte ben visibile.

In alcune aree pubbliche, è possibile trovare delle paline con scritto “Qui i cittadini si stanno prendendo cura del territorio”, a identificare gli spazi in cui sono attivi dei patti di collaborazione tra comune e cittadino, o più semplicemente che un gruppo di cittadini se ne prende cura.

Sui social dell’Unione della Romagna Faentina e dei suoi comuni (Facebook, Twitter e YouTube) saranno pubblicati tutti i lunedì dal 14 febbraio al 17 aprile i video e le grafiche della campagna sulla sicurezza.

Se vuoi, puoi rivedere quelli che sono già stati pubblicati sul canale YouTube della Romagna Faentina oppure andando al cinema potrebbe capitarti di vederli prima dell’inizio della proiezione!

Cosa posso fare per rendere più sicura la mia città?

Tutti possiamo fare qualcosa per migliorare la qualità della vita nella nostra città. Hai diverse possibilità:

Puoi contattare la tua amministrazione o la polizia locale Puoi iscriverti ad una delle associazioni che sul territorio operano nell’ambito della sicurezza urbana Puoi presentare anche tu un patto di collaborazione.

Non ti scordare di ricondividere i nostri messaggi sui social! Se posti qualcosa su di noi, ricordati di aggiungere l’hashtag #tuttamialacittà

Chi finanzia “Tutta mia la città”?

UrbSecurity è finanziato dal programma europeo URBACT III e l’Unione della Romagna Faentina fa parte della rete di progetto insieme agli altri 8 partner della comunità europea, tutti coinvolti sul tema della sicurezza urbana.