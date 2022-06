Col passare delle ore si è notevolmente aggravata la posizione della persona che si è data alla fuga dopo aver tamponato l’auto con una famiglia a bordo. Infatti la donna, mamma di due figli che erano in auto con lei ed il marito, è stata trasportata in ospedale in condizioni di media gravità ( codice giallo a quanto trapela ) aggravata la posizione del fuggitivo con un ipotesi di reato di omissione di soccorso. Stretto riserbo da parte delle forze di polizia che sarebbero già sulle sue tracce, avendo diverse persone assistito alla scena ed avendo acquisito elementi circostanziali ben definiti. Si tratterebbe di un cittadino italiano di 45/50 anni che ora dovrà rispondere dei reati ascritti, in particolare l’art 189 comma 6 cds “fuga dopo incidente “ e art 189 comma 7 “omissione di soccorso”. Quest’ultimo reato prevede la pena da 1 a 3 anni nonché l’eventuale arresto in caso di flagranza mentre il non essersi fermato dopo l’incidente per fornire le generalità comporta ulteriori sanzioni amministrative quali la sospensione della patente da 1 anno e sei mesi a 5 anni per l’omissione di soccorso e da 1 a 3 anni per essersi dato alla fuga.