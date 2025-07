Tardo pomeriggio di caos sulla via Emilia, nel tratto compreso tra Faenza e Forlì, dove un incidente stradale ha coinvolto tre autovetture. L’impatto, avvenuto in prossimità di uno degli incroci più trafficati della zona, ha provocato il ferimento di tre persone, per fortuna non in gravi condizioni.

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze e automedica, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima di trasportarli all’ospedale di Faenza per accertamenti. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

A causa del sinistro, la statale è rimasta completamente bloccata in entrambe le direzioni, con lunghe code e disagi alla circolazione. Sul luogo dell’incidente è intervenuta Polizia Locale impegnati e per gestire il traffico.

Sono ancora in corso le verifiche per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.