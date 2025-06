Dal primo giorno di luglio la città di Faenza saluta il Sostituto Commissario Andrea Linguerri, che lascia la Polizia di Stato per raggiunti limiti di età. Vice dirigente del Commissariato di P.S. di Faenza e responsabile della Sezione Scientifica, Linguerri conclude una carriera di oltre quarant’anni, segnata da interventi importanti e, soprattutto, un forte legame con il territorio. Andrea Linguerri, faentino di nascita, ha vestito la divisa per la prima volta nel 1985. Fin da subito si è trovato ad essere legato a eventi che hanno segnato la storia italiana: appena agente, partecipò ai soccorsi nella tragedia di Stava (1985), località del Trentino dove una esondazione da un bacino di raffreddamento di una miniera travolse la frazione provocando la morte di 286 persone; nel 1986 poi fu aggregato alla Questura di Palermo per far parte della scorta ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino durante il “maxi processo” alla mafia.

Dopo esperienze alla Squadra Mobile di Bologna e alla Questura di Ravenna, nel 1992 Andrea Linguerri arriva al Commissariato di Faenza dove entrò a far parte della Squadra Anticrimine, per occuparsi di polizia giudiziaria. La sua passione per le indagini lo portò a specializzarsi nella Polizia Scientifica e nel 1999 divenne responsabile del Posto di Segnalamento e Documentazione di Faenza. La sua competenza, riconosciuta anche a livello nazionale, lo portò ad essere aggregato alla Scientifica di Bologna per le indagini sull’omicidio del professor Marco Biagi nel 2002. Nella sua lunga carriera Linguerri è stato destinatario di successi investigativi e riconoscimenti. Ha ricevuto numerosi encomi e lodi dal Capo della Polizia per operazioni che hanno portato all’arresto di responsabili di omicidi, rapine, furti e traffico di stupefacenti. Tra gli interventi più significativi spiccano l’arresto dei responsabili dell’omicidio del tabaccaio faentino di via Oberdan (nel 2000) e, più recentemente, nel 2023, ha ricevuto l’encomio Solenne per l’indagine che nel febbraio 2021 ha portato all’arresto dei due responsabili del femminicidio di Jlenia Fabbri.

Andrea Linguerri si è sempre speso in prima persona, anche fuori del suo ruolo istituzionale e professionale. Durante le recenti alluvioni in Romagna, si è distinto nell’attività di soccorso, ricevendo una nota di compiacimento da parte del Questore di Ravenna. Inoltre, è da anni un attivo volontario per l’associazione “INSIEME A TE – Spiaggia dei Valori” a Marina di Ravenna e per la Pubblica Assistenza Città di Faenza.