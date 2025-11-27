Questo pomeriggio i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Faenza hanno arrestato un 37enne responsabile di una rapina ai danni di una nota gioielleria del centro.

L’uomo era entrato nel negozio fingendosi un normale cliente e aveva chiesto di visionare alcune medaglie in oro. Approfittando dell’ingresso di un corriere e dell’apertura delle porte, ha strappato dalle mani della commessa l’involucro in velluto contenente i preziosi, per un valore vicino ai 60mila euro, fuggendo rapidamente.

La commessa lo ha inseguito fuori dal negozio e lo ha afferrato per un braccio; il rapinatore si è divincolato con violenza, cadendo a terra insieme alla donna e provocandole ferite.

Nel frattempo, i Carabinieri, allertati dall’altra commessa, sono intervenuti tempestivamente riuscendo a bloccare e arrestare l’uomo e a recuperare l’intera refurtiva, restituita subito alla titolare della gioielleria.

Il 37enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza per rito direttissimo davanti al Tribunale di Ravenna, dove dovrà rispondere di rapina impropria e lesioni personali.