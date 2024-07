Tutta piena la Piazza delle Erbe a Faenza di fronte al Bar Al Moro per la finalissima di Faenza Rock 2024, la manifestazione rock contest piu longeva d’Italia che festeggera il prossimo anno la 40esima edizione insieme ai 30 anni del MEI ! Di fronte a un nutritissimo pubblico giovanissimo e di famiglie con i live degli young Pit Dust e The Nameless e dei big Fratelli&Margherita e 4 Reasons: hanno vinto la cantautrice Betta, una vera forza della natura e un grande carismatico talento , che ha affascinato il foltissimo pubblico che l ha applaudita a piu riprese con la sua performance di piano e voce di grande unicita e potenza, e il duo di cantautori Mattu&Bricchi nel solco del giovane cantautorato intimistico e personale attuale . Tutti e due, eta’ media 18 anni, sono stati premiati da Giordano Sangiorgi patron del MEI e da Clayc, il giovane produttore faentino che fa scouting di nuovi talenti del territorio. Grande successo per l hard rock giovane e fresco dei Pit Dust e dei The Nameless e per lo storico rock dei 4 Reasons. Gran finale coi Fratelli & Margherita vincitori di Faenza Rock 2023 che hanno letteralmente spaccato con il brano scritto a loro da Cisco e con l’Omaggio alla Bandabardo’ e a Romagna Mia con sonorita folk country rock uniche grazie anche alla voce originale di Margherita. Faenza Rock riempie cosi il centro di Faenza in un sabato estivo confermando il suo successo oggi dopo 40 anni tra le piu giovani generazioni.