Faenza ritrovata: 148 immagini per raccontare la città prima della distruzione della guerra

Un libro per rivedere “la città che la guerra ci tolse”. È stato presentato alla Biblioteca Manfrediana il libro di Mauro Gurioli “Faenza Ritrovata”: 148 immagini che ripercorrono la storia di Faenza prima della seconda guerra mondiale; scenari distrutti, persi per sempre, e scenari ricostruiti, spesso in forma diversa. Luoghi raccontati dall’origine fino alla loro distruzione, luoghi che parlano delle gravissime perdite umane durante il conflitto bellico. Il volume, realizzato grazie alla collaborazione della Fototeca Manfredoniana e con la consulenza di Stefano Saviotti, rientra all’interno del programma per il 75°anniversario della Liberazione di Faenza