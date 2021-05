“Faenza riparte”: dall’1 giugno il centro si anima di sera con concerti, mercatini, enogastronomia e negozi aperti

Dall’1 giugno il centro storico riparte anche di sera con una serie di appuntamenti a cura di Faenza C’entro, grazie al contributo della Camera di Commercio e di La Bcc, ideati per animare la città. Eventi a partire dalle 18.30 caratterizzati da musica, mercatini, artigiani, degustazioni, i prodotti dei nostri territori del Mercato del Contadino e del Mercato di Campagna Amica, e la ceramica con il Mic che organizzerà visite guidate alla mostra dedicata ad Alfonso Leoni e alla nuova sezione del museo dedicata alla ceramica popolare e al design. La seconda edizione di Balconi & Cortili, curata dall’associazione Rumore di Fondo, proporrà sette concerti di artisti del territorio, come sottintende il titolo, dai balconi e dai cortili del centro. A far da cornice agli eventi, i negozi che potranno rimanere aperti in orario serale