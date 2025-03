Anche per il 2025 si rinnova il sostegno di Bitways, l’azienda faentina che si occupa di cybersicurezza e innovazione delle infrastrutture IT delle imprese, al Faenza Basket Project.

A monte non c’è solo la passione per il basket di Mirko Guerra, presidente e CEO di Bitways: ma anche “l’orgoglio di avere nella nostra città una compagine che tiene alto il nome di Faenza a livello nazionale – sottolinea lo stesso Guerra –. Fra le nostre due realtà c’è un grande rispetto anche perché esistono valori comuni: la voglia di dare spazio ai giovani, l’ambizione, la capacità di non mollare mai, la voglia di confrontarsi alla pari anche con colossi dei rispettivi settori, pur partendo da una cittadina di provincia, e ottenendo risultati importanti. Per cui è ancor più importante, pur nel nostro piccolo, dare un contributo alla società e alla squadra. Che peraltro quest’anno ci sta dando davvero grandi soddisfazioni!”.

Soddisfatto della conferma anche il presidente di FBP, Mario Fermi: “Siamo onorati di avere ancora al nostro fianco Bitways, un’azienda in continua espansione che rappresenta al meglio l’attaccamento al nostro territorio. Questo rinnovo testimonia valori comuni e una visione condivisa, e ci auguriamo di proseguire insieme questo percorso di crescita e successi.”