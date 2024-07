La piazza di Faenza torna a ridere, infatti martedì 30 luglio e mercoledì 31 luglio, la Piazza del Popolo di Faenza, dopo tanti anni, torna ad ospitare il meglio della comicità Italiana con due grandi spettacoli.

Faenza Ridens 2024 presenta martedì 30 Luglio Max Angioni, che in poco tempo è riuscito a conquistare milioni di fan attraverso le partecipazioni a programmi Cult come LOL chi ride è fuori, Zelig, Le Iene e le sue esilaranti Clip sui Social. Max porta a Faenza il suo nuovo ed inedito show “Anche Meno”, È questo il titolo del nuovo spettacolo teatrale di questo giovane comico, brillante e spettinato, che anche questa volta non risparmia la proverbiale autoironia, e torna a divertirsi e a divertire il pubblico Romagnolo.

Mentre mercoledì 31 luglio, sempre in piazza del Popolo a Faenza, sarà la volta del Trio Comico più rappresentativo della Comicità Emiliano – Romagnola, insieme sul palco ci saranno infatti: Giuseppe Giacobazzi, Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi, in uno spettacolo che li vedrà interagire tra di loro con Gag inedite, personaggi che hanno fatto la storia della comicità Italiana e monologhi esilaranti.

Due serate assolutamente da non perdere per chi ha voglia di divertirsi.

Biglietti in vendita su Ticket One.