Il consiglio comunale ha votato all’unanimità la scelta di intitolare alla memoria di Fausto Gresini una via, una piazza o un’area sportiva della città. Sono state le liste civiche Insieme per Cambiare e Per Faenza a portare la richiesta in assemblea dopo aver ottenuto il parere favorevole della famiglia del campione di motociclismo, scomparso lo scorso febbraio a causa del coronavirus. Analogamente a quanto avvenuto a Imola, quindi, il consiglio comunale di Faenza ha votato per intitolare immediatamente alla memoria di Gresini un’area della città. Normalmente infatti la legge prevede che per un’intitolazione siano passati almeno 10 anni dalla scomparsa, ma in casi eccezionali sono consentite deroghe.

Ora spetterà alla commissione toponomastica individuare un’area in memoria di Gresini.

Fausto Gresini, dopo i 2 mondiali vinti e le 132 gare disputate fra il 1982 e il 1994 nelle massime serie di motociclismo, decise di ritirarsi dalle gare nel 1995. Nel 1997 fondò il suo team motociclistico, il Gresini Racing, e scelse come base operativa la città di Faenza. In questi anni sono stati 4 i piloti portati a vincere il titolo mondiale dal Team Gresini: Daijiro Kato nel 2001 (Classe 250), Toni Elias nel 2010 (Moto2), Jorge Martin nel 2018 (Moto3), Matteo Ferrari nel 2019 (MotoE).

Tantissimi i talenti che sono saliti in sella ai mezzi realizzati negli stabilimenti faentini. Fra i vari campioni che hanno sposato i progetti di Fausto Gresini anche Sete Gibernau, Colin Edwards, Marco Melandri e Marco Simoncelli.