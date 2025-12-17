Faenza ricorda la Liberazione

Sono iniziati questa mattina, alla Chiesa di San Bartolomeo, in corso Matteotti, gli eventi commemorativi per la Liberazione di Faenza, avvenuta il 17 dicembre 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la messa in suffragio ai caduti, il corteo istituzionale ha deposto una corona di fiori alle lapidi dei Caduti della Resistenza e per la Libertà e delle Vittime Civili di Guerra. I due momenti sono stati scanditi dal suono della sirena antiarea, in funzione nel 1944, per avvertire i faentini dei bombardamenti da parte degli Alleati.

La mattinata, in memoria dei combattenti contro le truppe naziste di occupazione, è continuata in via Cavour, alla lapide in ricordo dei soldati indiani Sikh, e al Commonwealth War Cemetery di via Santa Lucia, per commemorare i militari degli Eserciti Alleati.