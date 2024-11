Dalla mattina di sabato 30 novembre verrà riaperto il traffico veicolare (solo per i mezzi a motore) lungo il ponte Baileyin direzione via Cimatti solo verso la frazione Santa Lucia. Nel frattempo proseguono i lavori alla rete fognaria, pertanto non è ancora possibile transitare da via Cimatti verso il centro città. Inoltre, i veicoli che marciano lungo via Silvio Pellico, da via Carchidio e diretti verso il fiume, una volta giunti alla rotatoria, dovranno obbligatoriamente svoltare a destra in via Torretta. Queste limitazioni rimarranno in vigore indicativamente fino alla prima settimana di dicembre. Successivamente, il traffico attorno alla rotatoria sarà riaperto. Tutte le variazioni saranno segnalate in tempo utile.