Oggi presso la Sala Conferenze di Romagna Tech in via Granarolo, 62 – Faenza, si è svolta la cerimonia di proclamazione dei laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza. La cerimonia, curata dal Coordinatore della sede, Prof. Mauro Comes Franchini, è stata aperta dai saluti dall’Assessora all’Università del Comune di Faenza, Dr.ssa Martina Laghi, dal Direttore della Fondazione Flaminia Dr. Antonio Penso, dal direttore del CNR – ISSMC, Dr.ssa Alessandra Sanson e dal Direttore del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” Prof. Loris Giorgini. A seguire, la Prof.ssa Elena Bernardi, Presidente della Commissione di Laurea composta dalle Prof.sse Tiziana Benelli e Carla Martini, ha introdotto la cerimonia vera e propria, nella quale ciascun candidato ha mostrato una breve presentazione illustrante l’argomento della propria tesi di laurea. In particolare si si sono succeduti i quattro laureandi di questa sessione: Babini Leonardo di Bagnacavallo, che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Studio dei principali inquinanti del PM2.5 in Emilia-Romagna nell’arco temporale 2013-2023” (svolto in collaborazione con ARPAE, di Ravenna); Laconi Matilde di Bologna, che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Tecniche di micro-spettroscopia infrarossa per la caratterizzazione di microplastiche in deposizioni atmosferiche” (svolto in collaborazione con il Dipartimento di Chimica Industriale); Romoli Francesca di Castel San Pietro Terme (BO), che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Studio di composizioni di ossidi inorganici e della loro trasformazione chimico-fisica ad alta temperatura” (svolto in collaborazione con Sacmi Imola S.C., di Imola); Santarelli Martina di Trento, che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Sintesi di perovskiti 2D a base di stagno passivate con nanocellulosa” (svolto in collaborazione con il Dipartimento di Chimica Industriale).

Il Corso di Laurea di Faenza ricopre un ruolo strategico per il territorio nel produrre laureati con competenze altamente professionali, la domanda da parte delle aziende a livello regionale ma anche nazionale è sempre molto alta ma si scontra col basso numero di laureati in discipline scientifiche. Per questo motivo è stata presa una importante decisione, dallo scorso Anno Accademico 2023/24 l’iscrizione al corso di laurea triennale è ad accesso libero e non più a numero chiuso/programmato. Le immatricolazioni saranno possibili liberamente dal 25 luglio al 26 settembre 2024 per tutti i diplomati delle scuole superiori, sarà solo necessario, prima di immatricolarsi, sostenere un test non vincolante (TOLC) per una generica verifica delle conoscenze acquisite.

Dopo aver ringraziato ancora una volta tutti i soggetti coinvolti nel lavoro di tesi, in particolare le Aziende che hanno ospitato i laureandi per i loro tirocini, la Prof.ssa Elena Bernardi ha poi proceduto alle proclamazioni, augurando ai nuovi laureati tutto il meglio per la loro futura attività professionale o di studio ulteriore. Ci associamo senz’altro a questi auguri!