Faenza punta sulla bicicletta per una nuova modalità di turismo

Sarà la bicicletta uno dei vettori sui quali punterà il territorio di Faenza per attirare turisti a partire dalla prossima primavera. IF, la compagnia turistica nata per promuovere i territori di Imola e Faenza, ha infatti ideato per gli amanti delle due ruote una nuova modalità per scoprire i paesaggi, le città e i borghi del faentino e dell’imolese. Itinerari che si affiancano al progetto Outdoor, ideato dalla Fondazione ‘Silvia Rinaldi’, per promuovere lo sport all’aria aperta per le persone con disabilità, progetto che ha indicato diversi percorsi per moutain bike a Santa Lucia, Zattaglia, Casola e Ravenna, fra Pineta di Classe. Pineta San Vitale e Piallassa Baiona. Tracciati percorribili anche con mountain tandem, handbike offroard e E-Handbike offroard.