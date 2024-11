Per lavori di pulizia dei canali di scolo, in via Mella, a Pieve Corleto, da mercoledì 27 novembre fino a fine lavori, nella fascia oraria 7-18, sarà vietato il transito; sono esclusi dalla disposizione i mezzi di soccorso e veicoli in uso a residenti e frontisti.

Le deviazioni e il cantiere sarà segnalato 48 ore prima dei lavori. Sarà compito del personale della ditta incaricata indicare percorsi alternativi, garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi disposti lungo i tratti oggetto dei lavori indicando a residenti e frontisti il percorso utile per raggiungere la propria abitazione.