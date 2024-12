Oggi pomeriggio i Carabinieri della Stazioni di Faenza Borgo Urbecco e i colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza, hanno arrestato un pregiudicato di nazionalità rumena responsabile di una rapina impropria. Il malfattore, dopo essersi introdotto all’interno di un cantiere edile, aveva cercato di rubare alcuni attrezzi e materiali da lavoro.

Gli operai del cantiere ed un vicino di casa però si sono accorti dell’accaduto e hanno immediatamente chiamato i Carabinieri per poi cercare di fermare il ladro. Quest’ultimo però ha minacciato uno dei vicini di casa intervenuti e ferito uno degli operai per poi cercare di darsi alla fuga. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha evitato ulteriori conseguenze e l’aggressore è stato bloccato e arrestato.

L’uomo è stato quindi portato in caserma dove è stato deferito poiché in possesso di una patente di guida falsa e dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Ravenna in attesa del processo con rito “direttissimo” mentre gli attrezzi e il materiale rubati sono Stati recuperati dai militari dell’Arma e restituiti al legittimo proprietario.