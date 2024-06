Da mercoledì 3 luglio riprenderanno i lavori di asfaltatura nelle strade del forese del comune di Faenza. Nel dettaglio, mercoledì 3 luglio, dalle ore 6 alle 17 l’intervento interesserà via San Vincenzo. Giovedì 4, sempre dalle ore 6 alle 17, si proseguirà per il rifacimento del manto in via Palazzone; infine, venerdì 5, nella stessa fascia oraria (6-17) gli operai della ditta incaricata, asfalteranno un tratto di via Fabbrerie in prossimità dell’intersezione con la provinciale Ravegnana.

Per consentire lo svolgimento dei lavori e garantire l’incolumità degli operai, le strade oggetto di intervento per le date e gli orari indicati, saranno chiuse al traffico ad eccezione dei residenti e dei mezzi di emergenza.

In caso di maltempo, le date degli interventi potrebbero subire variazioni.