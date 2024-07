A seguito della precedente comunicazione del 3 luglio si comunica che, per consentire la conclusione di necessari lavori di manutenzione suppletivi alla pavimentazione stradale e di regimazione delle acque meteoriche, la chiusura al transito diVia Formellino nel tratto compreso tra Via Ravegnana e la chiesa di Formellino èprorogata fino alle ore 18:00 di mercoledì 17/07/2024, ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli in uso ai residenti.

Nelle strade limitrofe sono installati i preavvisi di lavori e le deviazioni.

Le modifiche alla viabilità, per cui è attivata l’ordinanza n. 689/2023, sono indicate in prossimità del tratto oggetto di intervento mediante segnaletica temporanea di cantiere.