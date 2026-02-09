Nella giornata di domani, martedì 10 febbraio 2026, alle ore 15.30, allo spazio espositivo della Regione Emilia-Romagna all’interno della BIT (Borsa Internazionale del Turismo), dal 10 al 12 febbraio alla Fiera Rho Milano, si terrà la conferenza stampa di presentazione di‘Around Faenza: scopri la Romagna più autentica’, il nuovo portale turistico dell’Unione della Romagna Faentina che nasce quale strumento strategico per la valorizzazione del territorio.
Il sito è stato pensato per offrire un’esperienza digitale integrata per la promozione delle eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche dei nostri comuni.
