Tra le numerose città rappresentate a Breslavia in Polonia, nei giorni scorsi, per ricevere il riconoscimento di “Good Practice” dal programma europeo URBACT c’era anche il Comune di Faenza. Il progetto che ha ottenuto questo importante premio è quello del “Bike to Work”, l’iniziativa co-finanziata dalla Regione Emilia-Romagna che incentiva i lavoratori a spostarsi con la bicicletta nel tragitto casa-lavoro.

Tra le tante candidature di progetti innovativi, sostenibili e facilmente trasferibili, URBACT ha scelto il “Bike to Work” come esempio efficace e concreto per promuovere stili di vita salutari e rispettosi dell’ambiente, riducendo la dipendenza dalla automobile e migliorando il benessere fisico e mentale grazie a una maggiore attività motoria. Il “Bike to Work”, supportata da una apposita app per smartphone, consente agli utenti di monitorare l’impatto ambientale dei propri spostamenti: ogni partecipante potrà visualizzare il totale dei chilometri percorsi in bici e il conseguente risparmio in termini di Co2. Nelle scorse edizioni, i partecipanti (oltre 1.100) hanno totalizzato una distanza pari a quindici volte la circonferenza della Terra, risparmiando oltre 87.000 kg di CO2, un risultato significativo sia per la partecipazione sia per i risultati conseguiti. Il progetto aumenta così la consapevolezza dell’utente rispetto al contributo che fornisce all’ambiente, rendendo l’uso della bici non solo vantaggioso economicamente – grazie all’incentivo di 20 centesimi al chilometro – ma anche ecologicamente sostenibile.

Il “Bike to Work” ha inoltre dimostrato la sua versatilità attraverso tre applicazioni pratiche in contesti differenti, a conferma della sua facilità di adozione. Nelle scuole, il Servizio Sviluppo Economico, Mobilità e Smart City dell’Unione della Romagna Faentina ha promosso già due edizioni del “Bike to School”, una competizione temporanea tra studenti e classi degli istituti del territorio dell’Unione della Romagna Faentina. Un’azienda già aderente al progetto, Tema Sinergie, lo ha potenziato introducendo premi aggiuntivi come benefit aziendali e altri mezzi di trasporto sostenibili per i dipendenti. Infine, a Castel Bolognese è stata avviata di recente un’edizione interamente finanziata dal Comune, tuttora in corso.

Grazie al riconoscimento ottenuto dal programma europeo URBACT, il Comune di Faenza potrà ora guidare un progetto europeo di trasferimento della buona pratica verso altre città interessate. Oltre alla condivisione dell’iniziativa, il confronto internazionale offrirà spunti utili per migliorare ulteriormente il progetto a livello locale. Durante l’evento in Polonia, Faenza ha ricevuto l’interessamento da parte di numerose città europee che hanno apprezzato il progetto per la sua semplicità ed efficacia.

Guardando invece al contesto locale, nel corso dei prossimi mesi partirà una nuova edizione che coinvolgerà cinque Comuni del comprensorio faentino (Brisighella, Faenza, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo) con nuove modalità di partecipazione. Infatti, le aziende interessate dovranno dotarsi di un Piano Spostamenti Casa-Lavoro, requisito obbligatorio posto dalla Regione Emilia-Romagna per l’accreditamento all’iniziativa. Tutte le informazioni sull’avvio del progetto saranno rese disponibili sul sito dell’Unione alla pagina: https://www.romagnafaentina.it/servizi/mobilita-e-trasporti/bike-to-work