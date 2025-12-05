Il Comune di Faenza è stato premiato ai China Awards 2025 con il riconoscimento Eccellenza Italia, un attestato di grande valore per il suo ruolo storico e attuale nella promozione della tradizione ceramica e del dialogo culturale con la Repubblica Popolare Cinese. Il premio, promosso da Italy China Council Foundation-ICCF e MF-Milano Finanza, celebra le imprese e le personalità che si distinguono nel rafforzare le relazioni economiche e culturali tra Italia e Cina. La cerimonia della 20ª edizione si è tenuta mercoledì 3 dicembre al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

A ritirare il premio, per il Comune di Faenza, è stato l’assessore Davide Agresti che ha sottolineato quanto “Questo riconoscimento sia un onore e la conferma dell’importanza della nostra tradizione ceramica come veicolo di diplomazia culturale e di sviluppo economico; la storica collaborazione con la capitale mondiale della porcellana, Jingdezhen, e l’impegno in progetti come la European Route of Ceramics sono stati riconosciuti da una giuria autorevole. Il premio ‘Eccellenza Italia’ ci porta a proseguire con il nuovo programma triennale di residenze per ceramisti italo-cinesi, un ponte per l’innovazione e la crescita reciproca nel settore delle imprese culturali e creative”.

La città di Faenza è stata premiata in particolare per due elementi chiave: la sua secolare tradizione ceramica, che coordina la European Route of Ceramics (Itinerario Culturale certificato del Consiglio d’Europa) e la collaborazione storica e continuativa con la città cinese di Jingdezhen (provincia Jiangxi), sigillata recentemente con un nuovo accordo per un programma triennale di residenze italo-cinesi per artisti ceramisti. Il nome stesso della città, “Faïence” in francese, è sinonimo di ceramica in molte lingue, e il legame con Jingdezhen è fondamentale per la promozione dell’arte ceramica a livello mondiale, attraverso scambi tra artisti, musei e la partecipazione a eventi internazionali come l’Argillà Italia e la Jingdezhen International Ceramic Fair.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da personalità di spicco del mondo economico e istituzionale, tra cui: Mario Boselli (Presidente ICCF), Paolo Panerai (vicepresidente e amministratore delegato Class Editori), S.E. Massimo Ambrosetti (Ambasciatore d’Italia presso la P.R.C.), Roberto Sommella (Direttore MF/Milano Finanza) e altri esponenti di spicco.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose aziende e personalità che hanno contribuito a rafforzare le relazioni tra Roma e Pechino.