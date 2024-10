Magewappa è una tecnica tradizionale giapponese di curvatura del legno con una storia millenaria. Originaria di Odate, nella prefettura di Akita, a nord del Giappone, è un’icona rappresentativa della cultura locale.

In generale, il termine “Magemono” si riferisce ai prodotti in legno curvato mediante riscaldamento e piegatura. Odate Magewappa è l’unico Magemono designato a livello nazionale come artigianato tradizionale giapponese.

La storia del Magemono giapponese risale alla preistoria, e prodotti realizzati con la tecnica del Magewappa di Odate sono stati trovati in uso già all’inizio del X secolo. Alla fine del XVII secolo, la produzione di Magewappa fu incoraggiata come lavoro secondario per i samurai di basso rango, sviluppandosi successivamente come parte dell’industria locale. Le tecniche di Odate Magewappa sono state preservate dai samurai e dagli artigiani e trasmesse alle generazioni successive fino al periodo moderno.

Realizzati con il cedro naturale di Akita, una risorsa abbondante nella regione, gli articoli Magewappa vengono prodotti rimuovendo la corteccia dal legno, che viene poi tagliato in tavole. Queste tavole vengono bollite in grandi pentole di acciaio per ammorbidire il legno, quindi piegate e avvolte intorno a stampi rotondi o ovali per ottenere la forma desiderata. I cerchi di legno così modellati vengono fissati con clip di legno e lasciati essiccare per alcuni giorni per evitare deformazioni. Una volta essiccati, i cerchi vengono incollati all’estremità e completati con piastre inferiore e superiore.

Nel periodo Edo, quando questa tecnica ebbe origine, la colla non era disponibile. Gli artigiani fissavano i bordi delle tavole con riso glutinoso e li cucivano insieme con corteccia di ciliegio per rinforzarli. Oggi, questa cucitura viene mantenuta come elemento decorativo distintivo dei vari laboratori.

Gli oggetti Magewappa sono rinomati per il loro rinfrescante profumo di legno, la brillante eleganza del colore chiaro e le bellissime venature dritte e strette, che riflettono la crescita degli alberi nel clima rigido del Giappone settentrionale e l’attenta selezione della materia prima. Questi oggetti non sono solo esteticamente affascinanti, ma anche funzionali e pratici, incarnando la “bellezza dell’uso” che arricchisce le semplici azioni quotidiane.

Nel corso del tempo, l’uso del Magewappa si è esteso dai tradizionali contenitori per il pranzo e bicchieri per il sake a una vasta gamma di prodotti, come vassoi e contenitori innovativi per baguette e champagne. Questa tradizione continua a prosperare nella vita moderna, mantenendo alti standard di precisione e perfezione artigianale.