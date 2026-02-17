Faenza ospita una tappa di YOUZ, il percorso promosso dalla Regione Emilia-Romagna finalizzato al coinvolgimento delle giovani generazioni nei processi di definizione delle politiche pubbliche. L’incontro è previsto per domenica 22 febbraio, alle ore 16.00, presso il Palazzo del Podestà, e sarà dedicato all’ascolto e al confronto sui temi che interessano la vita quotidiana delle comunità locali.

La tappa, realizzata in collaborazione con l’Unione della Romagna Faentina e l’Associazione Fatti D’Arte, si propone di favorire una partecipazione consapevole dei giovani attraverso attività laboratoriali e momenti di restituzione collettiva. Le iniziative si svolgeranno in un contesto informale ma strutturato, grazie al supporto di facilitatori esperti. L’obiettivo di YOUZ è infatti la creazione di uno spazio di partecipazione attiva, capace di far emergere proposte e contributi utili allo sviluppo delle politiche giovanili, che confluiscono in un percorso regionale condiviso. Tale percorso ha già contribuito alla definizione delle linee di indirizzo 2022–2025 e si inserisce ora nella costruzione delle priorità per i prossimi anni. A conclusione dell’incontro è previsto un momento di intrattenimento con la giovane stand-up comedian Fede Monroe, vincitrice del premio del pubblico alla 19ª edizione del Faenza Cabaret – Premio Alberto Sordi (2023).

La partecipazione è gratuita ed è rivolta ai giovani dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, in particolare nella fascia di età compresa tra i 18 e i 25 anni, nonché alle realtà del territorio che operano con e per le nuove generazioni. Per iscriversi è possibile consultare il sito dedicato