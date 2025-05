Sabato 17 maggio, piazza del Popolo a Faenza farà da cornice alla seconda edizione della Cittadella della Protezione Civile, momento dedicato alla sensibilizzazione e all’informazione sulle attività della Protezione Civile.

Durante l’iniziativa, promossa e organizzata dall’Unione della Romagna Faentina, e in programma dalle ore 16 alle 19, saranno allestiti stand espositivi che offriranno ai cittadini l’opportunità di conoscere da vicino mezzi, materiali e attività del sistema di Protezione Civile. Sarà inoltre presente il gazebo “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, campagna nazionale dedicata alla promozione delle azioni che ogni cittadino può intraprendere per ridurre i rischi legati a eventi estremi.

Per l’occasione sarà distribuita la brochure informativa con le indicazioni utili estrapolate dal Piano di Protezione Civile recentemente approvato dal Comune di Faenza. Il documento presenta un’analisi dei principali rischi presenti sul territorio e le misure previste per affrontarli, con particolare attenzione ai rischi sismico, idraulico, idrogeologico, atmosferico e industriale. La brochure include inoltre una mappa di consultazione, i numeri da contattare in caso di emergenza e indicazioni pratiche sui comportamenti da adottare per l’autoprotezione.

Alle ore 17 è previsto un momento istituzionale.

L’evento vedrà la partecipazione di numerose istituzioni e organizzazioni, tra cui: il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ravenna, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, il Comando Compagnia Carabinieri di Faenza, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna, la Questura di Ravenna, il Commissariato di Polizia di Stato di Faenza, la Polizia Locale della Provincia di Ravenna, la Polizia Locale URF – Protezione Civile URF, il Coordinamento Provinciale del Volontariato di Ravenna, il Centro Volontari Protezione Civile Faenza, il Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC Faenza, la Croce Rossa Italiana, le Guardie Ecologiche Volontarie di Faenza, il CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, il SAER – Soccorso Alpino Emilia-Romagna e l’Associazione Nazionale Alpini.