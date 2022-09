L’Ordine Architetti della Provincia di Ravenna organizza domani, martedì 27 settembre dalle 15 alle 19, a Faenza, al Museo di Scienze naturali Malmerendi in via Medaglie d’Oro 51, una conferenza sul tema “Ambiente e paesaggio”.

L’obiettivo dell’incontro – a cui ne seguiranno altri – è quello di acquisire una nuova cultura ed una nuova sensibilità verso gli ecosistemi naturali e quelli antropizzati.

Ospiti dell’iniziativa saranno Daniele Zovi (scrittore e divulgatore, esperto di foreste e animali), che tratterà il tema “Un paesaggio verde è una grande risorsa”; e Rossano Pazzagli (professore di Storia del territorio e dell’ambiente all’Università del Molise, direttore della Scuola di Paesaggio “Emilio Sereni” presso l’Istituto Alcide Cervi; autore del recente libro “Un Paese di paesi. Voci dell’Italia”), che terrà una relazione dal titolo “Dalla storia al patrimonio territoriale: paesi e paesaggio nell’Italia rurale”.

“Con questo e con altri futuri incontri – sottolinea Rita Rava, presidente dell’Ordine Architetti della Provincia di Ravenna – vorremo cercare di ragionare di una nuova cultura e di un diverso modo di vedere, pensare e trattare il nostro ambiente: non solo come le nuove norme urbanistiche stanno indicando ma, soprattutto, come ci viene richiesto dal nostro habitat, così depauperato e rovinato dal comportamento che l’uomo ha avuto finora”.