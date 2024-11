Il prossimo sabato 16 novembre si terrà l’Open Day della Scuola paritaria S. Umiltà di Faenza che propone un percorso didattico di Scuola dell’Infanzia (3-5 anni); Scuola Primaria (6- 10 anni) e Scuola secondaria di I grado (11-13 anni). L’appuntamento è dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede centrale di S. Umiltà in via Bondiolo 38, per quanto riguarda tutte le fasce d’età (3-13 anni) e presso la Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore S.Antonino, in borgo, in via S.Antonino 4 e Sacro Cuore San Rocco, in zona S. Marco, in via Giovanni Paolo, II, 56 solo per l’infanzia (3-5 anni)

L’innovazione per il 2025: il Metodo Munari per l’infanzia

Il Metodo Munari è l’innovazione pedagogica per la fascia 0-6 anni che – dopo una fase di test – diventa definitivamente parte integrante dell’offerta formativa. Il Metodo Munari offre un approccio educativo innovativo che mette l’accento sulle possibilità creative e sullo sviluppo delle capacità di problem solving nei bambini. Il Metodo Munari propone un modello di scuola dell’infanzia come laboratorio dinamico, dove l’apprendimento avviene attraverso l’esperienza diretta e la scoperta autonoma. In questo contesto, l’insegnante assume il ruolo di “regista”, organizzando l’ambiente e i materiali per favorire l’espressione personale e la collaborazione. “Questo metodo incoraggia i bambini a esplorare molteplici linguaggi — visivo, manuale, musicale — per promuovere una “ginnastica mentale” capace di accrescere curiosità e creatività.” – afferma Giorgia Samorini, pedagogista della Scuola e coordinatrice infanzia – “Seguendo il principio <Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco>, questo approccio offre un terreno fertile per sviluppare nei più piccoli competenze trasversali essenziali per il loro futuro, trasformando la scuola in uno spazio di crescita personale e collettiva.”

Il programma dell’Open Day a Faenza

Dalle 9.30 fino alle 12.30 sarà possibile visitare le aule della scuola, i nuovi laboratori, il giardino didattico e tutti gli spazi vissuti dagli allievi durante l’anno, e partecipare ai laboratori organizzati da studenti e insegnanti. Durante tutta la mattina saranno disponibili docenti dei vari ordini di scuola per presentare la proposta didattica. La giornata sarà inoltre scandita da momenti specifici per far conoscere le opportunità dell’istituto.

Sede di S.Umiltà (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado)

Dalle 10 alle 12 i bambini interessati alla scuola dell’infanzia potranno partecipare a laboratori esperienziali con le future maestre

10-11.15 Laboratorio per bambini dell’ultimo anno Scuola dell’Infanzia

15 Presentazione Scuola Primaria

15 Presentazione Scuola Secondaria I grado

00-12.00 Laboratori per bambini di 4^ e 5^ primaria assieme ai ragazzi delle scuole medie

30-12.30 Buffet condiviso

Sede di S.Antonino (Scuola dell’Infanzia)

Dalle 9.30 fino alle 12.30 sarà possibile conoscere la nostra scuola dell’infanzia attraverso il dialogo con le insegnanti, inoltre i bambini dalle 10 alle 12 potranno partecipare a laboratori esperienziali con le future maestre.

Sede di S.Rocco (Scuola dell’Infanzia)

Dalle 9.30 fino alle 12.30 sarà possibile conoscere la nostra scuola dell’infanzia attraverso il dialogo con le insegnanti, inoltre i bambini dalle 10 alle 12 potranno partecipare a laboratori esperienziali con le future maestre.

L’offerta formativa della scuola S.Umiltà

La scuola Marri – S.Umiltà va oltre la semplice formazione sulle competenze di base come lettura e scrittura, puntando a formare studenti preparati ad affrontare con consapevolezza e responsabilità le sfide del mondo contemporaneo e futuro. Un esempio è il progetto bilingue CLIL, unico nel territorio faentino, che viene introdotto già dalla prima elementare e anche nella scuola dell’infanzia, arricchito dalla presenza di insegnanti madrelingua in inglese e spagnolo. Questo approccio non solo facilita l’apprendimento di nuove lingue, ma stimola anche lo sviluppo di competenze trasversali e rafforza la lingua madre.

La scuola offre anche laboratori aggiuntivi come il Children’s Music Laboratory (CML), un percorso musicale con insegnanti specializzati, e attività STEAM per avvicinare gli studenti alle scienze. L’Istituto Marri – S.Umiltà permette agli studenti di partecipare a programmi di mobilità tramite i progetti Erasmus+ finanziati dall’Unione Europea. La struttura dispone inoltre di una grande palestra e giardini didattici, che consentono attività all’aperto tutto l’anno, incluso un orto educativo. Infine, gli Atelier con l’innovativo metodo Bruno Munari, offrendo spazi dedicati per i più giovani dove possono sviluppare competenze manuali e relazionali, completando così l’approccio educativo integrato della scuola.