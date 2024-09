Per lavori di rifacimento del manto stradale a Faenza, in via Sant’Agostino, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: giovedì 5 e venerdì 6 settembre, lungo tutta la strada, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito.

Sarà compito degli operai della ditta esecutrice dei lavori indicare percorsi alternativi, garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori e indicare a residenti il percorso utile per raggiungere la propria abitazione.