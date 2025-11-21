Nell’ambito del vasto piano di asfaltature nelle aree alluvionate, che rientra nel computo del grande appalto affidato per un valore di 5 milioni di euro, sono in programma i lavori di posa del nuovo asfalto in Piazzale Vittime delle Foibe. Per consentire l’esecuzione dell’intervento, dalle ore 7 di lunedì 24 alle ore 18 di mercoledì 26 novembre, e comunque fino alla completa conclusione delle operazioni, sarà istituito nell’area il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata. Le modifiche alla viabilità verranno indicate attraverso la segnaletica temporanea di cantiere posizionata dalla ditta esecutrice la quale, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, si occuperà anche di segnalare a residenti e frontisti i percorsi utili per raggiungere le proprie destinazioni. Si precisa infine che, qualora dovessero verificarsi condizioni di maltempo, le date di esecuzione indicate potrebbero subire variazioni che saranno comunicate.