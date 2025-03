Da lunedì 10 a mercoledì 12 marzo, le vie di Sopra e Brussi, in Borgo, saranno interessate da lavori per la realizzazione del nuovo manto stradale. Per consentire l’esecuzione degli interventi, sono state disposte le seguenti modifiche alla viabilità: divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 19.

Compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, il personale della ditta incaricata fornirà indicazioni ai conducenti dei mezzi di soccorso e ai residenti sul percorso utile per raggiungere la propria destinazione. In caso di rinvio dei lavori per condizioni meteorologiche avverse, verrà data apposita comunicazione.