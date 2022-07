Atmosfere delicate e sognanti, contrappunto, armonie forti. Sarà un viaggio in crescendo, alla scoperta di Debussy, Ravel e Milhaud il terzo concerto della rassegna musicale estiva “In Tempo”. L’evento, dal titolo Á l’ordinaire et á l’excentrique, è previsto per mercoledì 6 luglio alle 21 al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, dove si esibirà il duo pianistico formato da Martina Drudi e Annalisa Mannarini. Il concerto sarà anticipato da un preludio poetico di Francisco Soriano, dell’associazione Independent Poetry.

Il biglietto per il concerto ha un costo di 7 euro ed è acquistabile la sera stessa dello spettacolo a partire dalle ore 20, salvo esaurimento posti. È consigliata la prenotazione scrivendo a info@micfaenza.org oppure telefonando allo 0546-697311 il lunedì e il sabato dalle 9 alle 14 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18. È ancora possibile acquistare l’abbonamento ai rimanenti 11 spettacoli, al prezzo di 45 euro.

Il prossimo concerto, dal titolo We play music from around the world, è in programma a Granarolo Faentino per mercoledì venerdì 8 luglio alle 21 in piazza Manfredi. Sul palco, diretta da Daniele Santimone, la Sarti Big Band che recentemente si è esibita al Pavaglione di Lugo in occasione di un concerto organizzato dal Cpia di Ravenna.

La rassegna musicale “In Tempo”, giunta quest’anno all’undicesima edizione, è diretta da Donato D’Antonio e rappresenta un’opportunità per avvicinare il pubblico alla nuova stagione del Teatro Masini Musica. È organizzata dalla scuola di musica Sarti di Faenza, in collaborazione con il Comune, Faventia Sales, Emilia Romagna Festival, Lions Club Faenza Host, Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri, Independent Poetry, Unione della Romagna Faentina, Hera, Museo Internazionale delle Ceramiche e Museo Carlo Zauli.