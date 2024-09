Per la realizzazione di nuovi asfalti in via Cà Pirota e piazza II, da mercoledì 4 a sabato 7 settembre, nella fascia oraria 7-19, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità con l’istituzione di undivieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata. I lavori saranno realizzati per fasi, partendo da via Cà Pirota e successivamente in piazza II Giugno. Compatibilmente allo stato dei lavori verrà indicato ai residenti o frontisti il percorso utile per raggiungere la propria destinazione.

Lungo largo del Portello e via Morini, durante l’intervento in via Cà Pirota, verrà istituito il doppio senso di marcia con uscita verso viale dello Stradone da Via Cantoni; per raggiungere la zona dell’ospedale e le strade interne, il senso in entrata sarà possibile esclusivamente per i residenti e i mezzi di soccorso.